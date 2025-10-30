Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:52

Крупную британскую чиновницу уличили в незаконной сделке

Глава Минфина Великобритании незаконно сдала в аренду свой дом

Рэйчел Ривз Рэйчел Ривз Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз более года сдавала в аренду свой дом на юге Лондона без разрешительной лицензии, сообщает Daily Mail. Чиновница пошла на незаконную сделку после того, как после назначения на пост в 2024 году переехала в резиденцию на Даунинг-стрит.

Отмечается, что свой старый дом Ривз сдавала за 3200 фунтов стерлингов (около 338 тыс. рублей) в месяц. Позже министр обратилась к независимому консультанту по этике и признала нарушение закона перед премьером страны Киром Стармером. Представитель чиновницы утверждает, что она якобы не знала о необходимости получить лицензию на сдачу жилья, уточнили журналисты.

Ранее советника Стармера по нацбезопасности Джонатана Пауэлла предложили отправить в отставку по делу о шпионаже для Китая. По мнению британских чиновников, он получал некие инвестиции от КНР.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведданными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о шпионаже в пользу Китая. Белый дом сообщил британскому премьеру: такие события вызывают риск подрыва близких отношений между двумя странами.

