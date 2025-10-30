Астрофизик объяснил, является ли объект 3I/ATLAS инопланетным кораблем

Межзвездный объект 3I/ATLAS — это точно комета, а в его траектории нет никаких странностей, которые намекали бы на то, что это искусственный объект, заявил NEWS.ru астрофизик Дмитрий Трушин. По его словам, нет никаких доказательств или даже намеков на то, что он может быть инопланетным кораблем.

Это комета. В ее траектории нет никаких странностей, которые намекали бы на то, что это искусственный объект. Движение кометы вполне предсказуемое, без каких-то странностей. Это обычное движение объекта в гравитационном поле Солнца и планет Солнечной системы, — сказал Трушин.

Он также отметил, что большинство гарвардских ученых не разделяют теорию о внеземном происхождении 3I/ATLAS. По его словам, в научной среде такие вещи обычно называются маргинальными теориями.

Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев. Он предположил, что космический гость имеет странную траекторию и способен выполнить маневр Оберта.