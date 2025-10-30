Президент США Дональд Трамп вынудит украинского коллегу Владимира Зеленского согласиться на условия, предложенные Вашингтоном и Москвой, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, неудачи ВСУ на поле боя окажут значительное влияние на отношение главы Белого дома к конфликту.

Зеленский вместе с европейцами буквально месяц назад, встречаясь с Трампом, заявили о том, что потенциал у ВСУ есть, что они готовы идти в контрнаступление и брать перешедшие под контроль России территории. На что президент США кивнул и сказал: «Давайте». Но, как видите, не получилось. Я думаю, спрос будет, и Трамп лишний раз махнет их мордой в стол и скажет: «Ну и где? Вы обещали. У вас не получается». Значит, будут искать другие пути выхода из этой ситуации, в том числе на основе тех договоренностей, которые были достигнуты на Аляске, — отметил Килинкаров.

Он предположил, что все договоренности, достигнутые между Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске, остаются в силе. Однако, по его мнению, реализация этих соглашений сложна из-за большого числа участников: Зеленского и европейцев, в частности британцев.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Зеленский не стремится к завершению конфликта по финансовым причинам. Он также обвинил украинское правительство в коррупции и сравнил текущую ситуацию в стране с крупным бизнесом.