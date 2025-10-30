Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:45

Азаров объяснил, почему Зеленский бросает солдат в «котлах»

Азаров: Зеленский не будет выводить украинские войска из окружения

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не станет выводить войска из окружения под Красноармейском и Купянском, заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в эфире телеканала «Первый Севастопольский». По его словам, глава государства безразличен к судьбам солдат.

Действия этого негодяя предсказываются очень легко: какое ему дело до тех солдат, которые попали в это окружение? <…> Выводить Зеленский никого не будет, — прокомментировал Азаров.

Политик подчеркнул, что даже при решении об отступлении в Киеве его реализация в данный момент невозможна. Он отметил, что для этого нужно искать пути к соглашению и обратиться к России с просьбой об открытии коридора для эвакуации, однако Зеленский не станет этого делать.

Азаров считает, что Зеленский продолжит утверждать, что ВСУ «героически сражаются». Отдельные подразделения, по его мнению, будут пытаться вырваться из окружения, однако основная ситуация останется скрытой под ложью, распространяемой ЦИПСО и другими киевскими структурами через телемарафон.

Ранее сообщалось, что Зеленскому все труднее скрывать проблемы украинской армии. Он стал чаще просить Запад о дополнительных поставках вооружений из-за неудач на фронте. Киев скрывает многочисленные проблемы, такие как истощение ресурсов, нехватка военнослужащих, провал мобилизации, экономический кризис, долг и отток населения, чтобы не потерять иностранную помощь.

Владимир Зеленский
Николай Азаров
ВСУ
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Экс-нардеп ответил, на какие уступки пойдут Зеленский и ЕС в мирном плане
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Захарова назвала, кто вынудил Россию создать «Буревестник»
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.