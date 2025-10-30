Азаров объяснил, почему Зеленский бросает солдат в «котлах» Азаров: Зеленский не будет выводить украинские войска из окружения

Президент Украины Владимир Зеленский не станет выводить войска из окружения под Красноармейском и Купянском, заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в эфире телеканала «Первый Севастопольский». По его словам, глава государства безразличен к судьбам солдат.

Действия этого негодяя предсказываются очень легко: какое ему дело до тех солдат, которые попали в это окружение? <…> Выводить Зеленский никого не будет, — прокомментировал Азаров.

Политик подчеркнул, что даже при решении об отступлении в Киеве его реализация в данный момент невозможна. Он отметил, что для этого нужно искать пути к соглашению и обратиться к России с просьбой об открытии коридора для эвакуации, однако Зеленский не станет этого делать.

Азаров считает, что Зеленский продолжит утверждать, что ВСУ «героически сражаются». Отдельные подразделения, по его мнению, будут пытаться вырваться из окружения, однако основная ситуация останется скрытой под ложью, распространяемой ЦИПСО и другими киевскими структурами через телемарафон.

Ранее сообщалось, что Зеленскому все труднее скрывать проблемы украинской армии. Он стал чаще просить Запад о дополнительных поставках вооружений из-за неудач на фронте. Киев скрывает многочисленные проблемы, такие как истощение ресурсов, нехватка военнослужащих, провал мобилизации, экономический кризис, долг и отток населения, чтобы не потерять иностранную помощь.