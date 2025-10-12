США пригрозили оборвать обмен данными с Британией из-за «шпионов Китая»

Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведданными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая, пишет The Times. Там отметили, что Белый дом уже сообщил британскому премьеру Киру Стармеру: такие события вызывают риск подрыва близких отношений между двумя странами.

Президент [США Дональд] Трамп все больше обеспокоен надежностью британских властей, — сказано в статье.

В материале говорится, что скандал с обвинением двух британцев в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики произошел во время попыток правительства Великобритании укрепить отношения с Китаем.

Ранее правительство Великобритании во главе с Киром Стармером получило предупреждение о том, что его действия ослабляют позиции страны в ООН и непреднамеренно усиливают Китай с Россией. Такой вывод содержится в отчете Межпартийного комитета по иностранным делам.

Тем временем выяснилось, что власти Китая могут предложить президенту Дональду Трампу инвестиции на $1 трлн, если он откажется от боевых действий с КНР из-за Тайваня. В данных СМИ говорилось об активизации военных учений Поднебесной, в ходе которых отрабатываются сценарии силового взятия под контроль Тайбэя.