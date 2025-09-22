«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 06:39

Британия сделала «подарок» России и Китаю

DE: премьер Стармер ослаблением влияния Британии в ООН делает подарок РФ и КНР

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером получило предупреждение о том, что его действия ослабляют позиции страны в ООН и непреднамеренно усиливают Китай с Россией. Такой вывод содержится в отчете Межпартийного комитета по иностранным делам, на который ссылается издание Daily Express.

Парламентарии встревожены сокращением финансирования британского внешнеполитического ведомства. По их мнению, это ведет к уступке стратегического влияния Лондона в пользу Пекина и Москвы. Закрытие ряда дипломатических миссий лишает Великобританию возможности участвовать в ключевых дискуссиях.

Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено Межпартийным комитетом по иностранным делам, что Британия делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций, — указано в сообщении.

Депутаты считают важным, чтобы Лондон участвовал в важных дискуссиях. Они направлены на продвижение британских ценностей.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с самым значительным внешнеторговым кризисом за всю свою современную историю. Экспорт страны уже девять кварталов подряд демонстрирует снижение в годовом выражении.

Великобритания
МИД
подарки
Кир Стармер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники нашли способ кражи данных через заказ еды
Британия сделала «подарок» России и Китаю
Приставы арестовали имущество обвиняемого в убийстве экс-нардепа Рады
FPV-засада в ДНР — ВСУ попали в ловушку: успехи ВС РФ к утру 22 сентября
Мошенники начали примерять маски городских дезинсекторов
ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Ростовскую область
Россиян предупредили об уголовной ответственности за секс в подъезде
Повышение НДС, отмена льгот: как будут наполнять бюджет-2026, что с НДФЛ
Зарплаты главврачей и директоров школ предложили ограничить
Украину обвинили в вербовке боевиков наркокартелей
Сонник: свадьба подруги и ее скрытые смыслы для вашей судьбы
Завещание, раскол в семье, мнение об СВО: как живет Федосеева-Шукшина
Макрон и Трамп вступили в заочный спор из-за России
В России спрогнозировали возможный курс доллара в октябре
Россиянам рассказали, когда начнется отопительный сезон
Украинские силы попали в ловушку ВС России в ДНР
Тайны снов: падение с высоты и его значение для вашей судьбы
«Еще чего!»: Ким Чен Ын ответил на предложение о денуклеаризации
«Даже не подозревают»: озвучены серьезные масштабы заболевания диабетом
«Я ненавижу»: Трамп озвучил свое отличие от Кирка
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.