Британия сделала «подарок» России и Китаю DE: премьер Стармер ослаблением влияния Британии в ООН делает подарок РФ и КНР

Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером получило предупреждение о том, что его действия ослабляют позиции страны в ООН и непреднамеренно усиливают Китай с Россией. Такой вывод содержится в отчете Межпартийного комитета по иностранным делам, на который ссылается издание Daily Express.

Парламентарии встревожены сокращением финансирования британского внешнеполитического ведомства. По их мнению, это ведет к уступке стратегического влияния Лондона в пользу Пекина и Москвы. Закрытие ряда дипломатических миссий лишает Великобританию возможности участвовать в ключевых дискуссиях.

Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено Межпартийным комитетом по иностранным делам, что Британия делает «подарок Китаю и России», ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций, — указано в сообщении.

Депутаты считают важным, чтобы Лондон участвовал в важных дискуссиях. Они направлены на продвижение британских ценностей.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с самым значительным внешнеторговым кризисом за всю свою современную историю. Экспорт страны уже девять кварталов подряд демонстрирует снижение в годовом выражении.