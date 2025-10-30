Слуцкий предупредил о рисках при возобновлении ядерных испытаний США Слуцкий: новые ядерные испытания США создадут хаос в стратегической стабильности

Возобновление ядерных испытаний Соединенными Штатами способно подорвать основы международной безопасности, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Политик выразил убеждение, что подобные действия Вашингтона спровоцируют цепную реакцию в глобальных отношениях.

По оценке парламентария, проведение испытаний на американских полигонах, прекращенных в 1992 году, создаст серьезные риски для стратегической стабильности в виде хаоса. Он подчеркнул, что США как подписант Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний несут особую ответственность за соблюдение взятых обязательств.

Слуцкий также отметил, что Российская Федерация продолжает соблюдать добровольный мораторий в отношении ядерных испытаний. При этом российская сторона будет руководствоваться принципом паритета и равных условий безопасности, о котором прежде говорил президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Это произошло на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

До этого российский лидер заявил, что угрозы ударов по Кремлю американскими крылатыми ракетами Tomahawk со стороны президента Украины Владимира Зеленского — это часть не только шантажа, но и «понтажа». По словам главы государства, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.