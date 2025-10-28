Стармер прокомментировал положение Украины после введенных санкций Стармер заявил об изменении ситуации для Украины после санкций США против РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал оценку текущей ситуации вокруг Украины, передает агентство Bloomberg. По его мнению, положение дел якобы улучшилось после введения американских санкций против российских нефтяных компаний.

Ситуация улучшилась, — заявил он.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не питает иллюзий относительно возможной отмены антироссийских санкций в обозримом будущем. По его словам, страна продолжит развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими государствами, несмотря на существующие ограничения.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечается, что под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

Кроме того, стало известно, что Великобритания также ввела санкции против российских компаний ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и в отношении национальной системы платежных карт России. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ.