Роскосмос объявил сроки начала работы по созданию ракеты «Корона» Роскосмос сообщил, что старт работ по проекту ракеты «Корона» начнется в 2026-м

Старт работ по проекту ракеты-носителя «Корона» назначен на 2026 год, сообщили в Роскосмосе. Госкорпорация отметила, что на базе ГРЦ Макеева уже прошло расширенное заседание, где рассмотрели итоговые материалы и результаты исследований.

В Роскосмосе подчеркнули, что проведенные испытания и расчеты подтвердили техническую возможность реализации этого проекта. Ракета «Корона» сможет оперативно выводить спутники на орбиту, осуществлять возврат из космоса выведенных из строя аппаратов, а также обеспечивать сверхбыстрые перелеты из одной точки Земли в другую всего за считаные минуты.

Ожидается, что стартовая масса «Короны» составит около 300 тонн, а масса полезной нагрузки — до шести тонн. Разработчики прогнозируют рекордно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту. Предполагается, что один аппарат можно будет использовать до 100 раз.

Для пусков и посадки ракеты предполагается использовать упрощенную стартово-посадочную площадку и полностью безлюдную систему заправки. В 2024 году Юрий Борисов, который тогда возглавлял Роскосмос, заявил, что подобную инфраструктуру можно развернуть на космодроме Восточный.

Ранее появились кадры огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты «Союз-5». Испытания прошли в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и стали финальным этапом наземной отработки.