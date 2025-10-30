Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:59

Роскосмос объявил сроки начала работы по созданию ракеты «Корона»

Роскосмос сообщил, что старт работ по проекту ракеты «Корона» начнется в 2026-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старт работ по проекту ракеты-носителя «Корона» назначен на 2026 год, сообщили в Роскосмосе. Госкорпорация отметила, что на базе ГРЦ Макеева уже прошло расширенное заседание, где рассмотрели итоговые материалы и результаты исследований.

В Роскосмосе подчеркнули, что проведенные испытания и расчеты подтвердили техническую возможность реализации этого проекта. Ракета «Корона» сможет оперативно выводить спутники на орбиту, осуществлять возврат из космоса выведенных из строя аппаратов, а также обеспечивать сверхбыстрые перелеты из одной точки Земли в другую всего за считаные минуты.

Ожидается, что стартовая масса «Короны» составит около 300 тонн, а масса полезной нагрузки — до шести тонн. Разработчики прогнозируют рекордно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту. Предполагается, что один аппарат можно будет использовать до 100 раз.

Для пусков и посадки ракеты предполагается использовать упрощенную стартово-посадочную площадку и полностью безлюдную систему заправки. В 2024 году Юрий Борисов, который тогда возглавлял Роскосмос, заявил, что подобную инфраструктуру можно развернуть на космодроме Восточный.

Ранее появились кадры огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты «Союз-5». Испытания прошли в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и стали финальным этапом наземной отработки.

Роскосмос
ракеты
спутники
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Экс-нардеп ответил, на какие уступки пойдут Зеленский и ЕС в мирном плане
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Захарова назвала, кто вынудил Россию создать «Буревестник»
«Побольше бы таких»: сын Балабанова высказался о Сергее Бодрове
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.