В Госдуме рассказали о бюджетных расходах на 2026–2028 годы Депутат Говырин: соцполитика входит в приоритеты бюджета на 2026–2028 годы

Социальная политика включена в число приоритетных направлений бюджетных расходов России на период с 2026 по 2028 год, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, все обязательства будут исполнены, несмотря на многочисленные ограничения, наложенные на страну.

В процессе подготовки бюджета на 2026–2028 годы были учтены все предложения, поступившие от субъектов РФ. В результате были изысканы дополнительные средства в размере более 170 млрд рублей для финансирования строительства и ремонта региональных и местных автомобильных дорог. В частности, на социальную политику во втором чтении было дополнительно выделено 874 млрд рублей, из которых более 735 млрд предназначены для реализации в 2026 году. Это свидетельствует о приоритетности социальной политики в бюджете, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что программа комплексного развития сельских территорий получила финансирование в размере почти 12 млрд рублей. По словам Говырина, это позволило увеличить общий объем средств, направленных на эти цели, до более чем 200 млрд. Депутат отметил, что дополнительно 2,2 млрд рублей были выделены на капитальный ремонт школ в 2026 году.

Следует отметить, что данный проект бюджета разрабатывается в условиях санкционного давления, объявленного более чем 30 тыс. международных рестрикций. Несмотря на эти вызовы, проект бюджета обеспечивает выполнение всех социальных обязательств и повышение стандартов. При определении приоритетов, включая социальные обязательства, из всех бюджетов будет выделено более 25 трлн рублей. Также были предусмотрены дополнительные средства на обеспечение обороноспособности и безопасности страны, — резюмировал Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в условиях ограниченного бюджета особенно важно правильно выбирать проекты для финансирования. Он особо подчеркнул значимость дноуглубительных работ для водного транспорта страны, добавив, что ресурсы нужно распределять разумно.