21 ноября 2025 в 06:42

«А где денежки?»: Небензя в ООН прокомментировал скандал на Украине

Небензя процитировал роман «Двенадцать стульев» на заседании СБ ООН

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя использовал литературную цитату в контексте коррупционного скандала на Украине во время выступления в Совете Безопасности, трансляцию вел Telegram-канал постпредства России. Он процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки? — «Какие денежки?»сказал он.

Ранее Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении. По его словам, ситуация на фронте для противника приближается к катастрофической.

До этого постпред России указал Западу на разразившийся на Украине грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица руководства страны. Для России этот инцидент не стал открытием — Москва уже давно выяснила, что представляют собой украинские власти, отметил Небензя.

Также он сообщил о подтверждении иностранными журналистами фактов использования ВСУ мирных жителей в качестве живого щита. Данное заявление прозвучало в ходе обсуждения текущей ситуации на Украине на заседании Совета Безопасности ООН.

