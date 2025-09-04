Международные резервы России продолжили рост на прошлой неделе Банк России сообщил о росте международных резервов на $2,7 млрд за неделю

Объем международных резервов России продолжил рост на прошлой неделе, сообщил Центробанк. По данным регулятора, на 29 августа 2025 года показатель достиг отметки в $685,5 млрд.

За семь дней резервы увеличились на $2,7 млрд, что соответствует росту на 0,4%. Основной причиной положительной динамики стала благоприятная переоценка активов. Неделей ранее, по состоянию на 22 августа, объем резервных активов составлял $682,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства страны. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

Ранее Центробанк сообщил о новом рекорде международных резервов России, которые за неделю с 18 по 25 июля выросли на 1,7%, до $695,5 млрд. Увеличение на $11,8 млрд произошло преимущественно за счет положительной переоценки. Предыдущий максимум в $687,7 млрд был зафиксирован в конце июня, превзойдя рекорд от 9 мая.