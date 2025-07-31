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31 июля 2025 в 18:20

Международные резервы России установили новый рекорд

Банк России сообщил о росте международных резервов страны до $695,5 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России достигли нового рекорда, увеличившись на 1,7% с 18 по 25 июля, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ. В частности, они повысились до $695,5 млрд. Повышение составило $11,8 млрд.

Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили $695,5 млрд, увеличившись за неделю на $11,8 млрд, или на 1,7 процента, в основном из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении.

Предыдущий рекордный объем международных резервов России был достигнут в конце июня. Так, в период с 20 по 27 июня они выросли на 0,1%, составив $687,7 млрд (5,5 трлн рублей). Прошлый исторический максимум был установлен 9 мая.

Ранее Центральный банк России установил стоимость одного доллара на уровне 82,21 рубля. Речь идет о валютном курсе на 30 июля. При этом 29 июля доллар стоил 79,57 рубля. Вместе с американской валютой также изменился курс евро и юаня.

По данным The Week, российский рубль продемонстрировал неожиданно высокие результаты в 2025 году, став самой быстрорастущей валютой в мире. Национальная валюта России укрепилась на 45% за год, показав более высокую динамику, чем традиционные защитные активы — золото и серебро.

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