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03 июля 2025 в 18:02

Международные резервы России обновили исторический максимум

Центробанк: международные резервы России с 20 по 27 июня выросли на 0,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы РФ с 20 по 27 июня выросли на 0,1% и составили $687,7 млрд (5,5 трлн рублей), обновив исторический максимум, сообщает Банк России. Предыдущий исторический максимум был установлен 9 мая текущего года.

Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили $687,7 млрд, увеличившись за неделю на 0,5 млрд (39 млрд рублей. — NEWS.ru), или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении.

На 21 марта 2025 года, как сообщил Центробанк, общие международные резервы России достигли нового исторического максимума — $650,4 млрд, (около 5,4 трлн рублей), что на $8,5 млрд (668 млрд рублей) больше, чем неделей ранее. Такой рост стал следствием положительной переоценки.

Как сообщалось, в целом в странах G7, куда входят Франция, США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия, по данным российского Минфина, остаются около $300 млрд (2,3 трлн рублей). То есть чуть меньше половины российских золотовалютных запасов на март 2022 года.

При этом в случае снятия американских санкций в ходе дальнейших переговоров Штаты могут вернуть России как минимум часть замороженных золотовалютных резервов. Но снимать ограничения американцы будут поэтапно.

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