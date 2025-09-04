Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай Си Цзиньпин: Ким Чен Ын показал волю КНДР в борьбе за достижения победы в ВМВ

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил визит главы КНДР Ким Чен Ына в Китай. Он заявил, что северокорейский лидер показал волю Пхеньяна в борьбе за отстаивание достижений победы во Второй мировой войне, передает китайское информагентство Xinhua.

Визит генерального секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына в Китай для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне демонстрирует твердую решимость КНДР отстаивать достижения победы во Второй мировой войне, — отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР также обратил внимание, что визит его северокорейского коллеги дал хорошую возможность для дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между двумя партиями и странами. Он также поздравил Трудовую партию Кореи с 80-летием, подчеркнув, что Пхеньян всесторонне продвигает великое дело строительства сильной нации и национального возрождения посредством модернизации по китайскому образцу.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай и его народ никогда не забудут помощь иностранных друзей, оказанную в войне с Японией. По его словам, человечество, живущее на одной планете, должно стремиться к сотрудничеству и жизни в гармонии.