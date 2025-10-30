Историк вспомнил страшные моменты детства в годы ВОВ Историк Мартынов признался, что в восемь лет пережил голод и бомбежки в ходе ВОВ

Историк и профессор археологии Анатолий Мартынов в беседе с «Сiбдепо» рассказал, что в восьмилетнем возрасте пережил голод и бомбежки во время ВОВ. По его воспоминаниям, он и другие дети прятались от врагов в погребах недалеко от детсада, где русские солдаты поставили гаубицу.

Дети войны, мы немножко другие. Эта война просто сидит в нас до сих пор. Что мне запомнилось на всю жизнь — немцы уже близко, идет линия фронта. Маму забрали рыть окопы. Это было обязательно. Дальше каждое утро начиналось с радио. В шесть утра начиналась песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой». Песня показала всю нашу жизнь, — отметил Мартынов.

Профессор также вспомнил, как во время голода взрослые и дети перекапывали весь огород в поисках чего-то съедобного. Когда кому-то удавалось найти маленький колосок — это было настоящей удачей, отметил историк. По его словам, еду получали по карточкам, отстояв большую очередь.

