30 октября 2025 в 11:00

Историк вспомнил страшные моменты детства в годы ВОВ

Историк Мартынов признался, что в восемь лет пережил голод и бомбежки в ходе ВОВ

Великая Отечественная война 1941–1945 годов Великая Отечественная война 1941–1945 годов Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

Историк и профессор археологии Анатолий Мартынов в беседе с «Сiбдепо» рассказал, что в восьмилетнем возрасте пережил голод и бомбежки во время ВОВ. По его воспоминаниям, он и другие дети прятались от врагов в погребах недалеко от детсада, где русские солдаты поставили гаубицу.

Дети войны, мы немножко другие. Эта война просто сидит в нас до сих пор. Что мне запомнилось на всю жизнь — немцы уже близко, идет линия фронта. Маму забрали рыть окопы. Это было обязательно. Дальше каждое утро начиналось с радио. В шесть утра начиналась песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой». Песня показала всю нашу жизнь, — отметил Мартынов.

Профессор также вспомнил, как во время голода взрослые и дети перекапывали весь огород в поисках чего-то съедобного. Когда кому-то удавалось найти маленький колосок — это было настоящей удачей, отметил историк. По его словам, еду получали по карточкам, отстояв большую очередь.

Ранее стало известно, что ветеран ВОВ Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни. Турыгин был призван в Красную армию в 1944 году в возрасте 17 лет. После прохождения обучения в Пятигорском танковом училище в качестве командира танкового орудия он участвовал в освобождении Украины и Польши.

ВОВ
дети
история
общество
