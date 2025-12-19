Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина

Выступление президента России Владимира Путина в формате «Итогов года» привлекло внимание ведущих западных СМИ. Анонсы мероприятия опубликовали крупнейшие издания Европы и США, многие из них запустили прямые трансляции.

Politico назвало эфир «Мир глазами Владимира Путина», отметив ожидание политических сигналов по Украине. Reuters анонсировало выступление как разговор о войне и мире и организовало прямой эфир. Трансляции также ведут CNN, Le Figaro, Corriere della Sera, The Guardian и другие европейские СМИ. Немецкая газета Bild тоже осветила событие, опубликовав политически окрашенный анонс.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Путин назвал некорректным вопрос от журналиста Кира Бреннан-Симмонса, работающего на американском канале NBC, об ответственности России за конфликт на Украине, если Москва отвергнет мирное предложение президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Россия практически согласилась с предложениями главы Белого дома на встрече в американском Анкоридже.