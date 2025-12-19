Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:55

Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина

Ведущие западные СМИ ведут трансляцию "Итогов года" с Путиным

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Выступление президента России Владимира Путина в формате «Итогов года» привлекло внимание ведущих западных СМИ. Анонсы мероприятия опубликовали крупнейшие издания Европы и США, многие из них запустили прямые трансляции.

Politico назвало эфир «Мир глазами Владимира Путина», отметив ожидание политических сигналов по Украине. Reuters анонсировало выступление как разговор о войне и мире и организовало прямой эфир. Трансляции также ведут CNN, Le Figaro, Corriere della Sera, The Guardian и другие европейские СМИ. Немецкая газета Bild тоже осветила событие, опубликовав политически окрашенный анонс.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Путин назвал некорректным вопрос от журналиста Кира Бреннан-Симмонса, работающего на американском канале NBC, об ответственности России за конфликт на Украине, если Москва отвергнет мирное предложение президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Россия практически согласилась с предложениями главы Белого дома на встрече в американском Анкоридже.

