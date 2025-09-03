Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:35

Си Цзиньпин вспомнил о помощи друзей, которую Китай никогда не забудет

Си Цзиньпин: КНР никогда не забудет помощь иностранных друзей в войне с Японией

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Китай и его народ никогда не забудут помощь иностранных друзей, оказанную в войне с Японией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, человечество, живущее на одной планете, должно стремиться к сотрудничеству и жизни в гармонии.

Правительство и народ Китая никогда не забудут иностранные правительства и иностранных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии, — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер признал, что сегодня человечество вновь стоит перед выбором между войной и миром. Си Цзиньпин отметил, что народ КНР выбрал правильную сторону — мирное развитие и сотрудничество с другими странами.

В ходе торжественного военного парада в Пекине Народно-освободительная армия Китая также продемонстрировала межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц». Новейшие жидкотопливные снаряды имеют дальность поражения, охватывающую всю планету.

Китай
КНР
Си Цзиньпин
Япония
войны
