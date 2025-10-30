Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:12

Группа Аквилон: арендаторы выбирают квартиры с качественным ремонтом

Фото: Пресс-служба Группы Аквилон Москва

Erid: 2SDnjdPrzsh

Квартиры со свежим и современным ремонтом сдаются на 15-20% дороже и быстрее, чем со старым, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи». Эксперты отмечают, что недвижимость с ремонтом, требующим обновления, в общей доле арендуемых квартир не более 12% на октябрь 2025 года.

Качественный ремонт — это второе, на что обращают внимание клиенты после выбора локации. Одна из лучших инвестиционных стратегий сейчас — это поиск долгосрочных арендаторов на свою универсально обставленную квартиру. И здесь как раз оказываются в выигрыше застройщики, которые предлагают квартиры с качественным ремонтом и с разными вариациями отделок, — отметил операционный директор Группы Аквилон Николай Дорофеев.

Аналитики Группы Аквилон отмечают, что современные городские арендаторы ценят свежий ремонт и эффективность пространства, ключевую роль в которых играют продуманные планировки в совокупности с умными технологиями.

Жилые комплексы Группы Аквилон отвечают этим ожиданиям потребителя. Проекты федерального девелопера строятся по концепции «Разумные метры», которая ориентирована на сочетание максимально эргономичных и разнообразных планировок. В новых комплексах бизнес-класса доступны два вида чистовой отделки — Beigestone и Greystone. Так, сразу после завершения строительства резидент получает инвестиционную квартиру под сдачу или для личного проживания. Одно из основных преимуществ готовой отделки для инвесторов — это готовность к заселению и сдаче в аренду с первых дней, что экономит время и средства.

Также стоит отметить разнообразие планировочных решений — в проектах Группы Аквилон представлены как классические квартиры, так и лоты евроформатов. Объединенные пространства кухни и гостиной пользуются популярностью у покупателей, так как многофункциональные пространства позволяют воплотить различные жизненные сценарии на небольшой площади.

РЕКЛАМА: ООО «Аквилон Истейт МС» ИНН: 9721080545

недвижимость
квартиры
ремонт
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.