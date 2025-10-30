Группа Аквилон: арендаторы выбирают квартиры с качественным ремонтом

Erid: 2SDnjdPrzsh

Квартиры со свежим и современным ремонтом сдаются на 15-20% дороже и быстрее, чем со старым, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи». Эксперты отмечают, что недвижимость с ремонтом, требующим обновления, в общей доле арендуемых квартир не более 12% на октябрь 2025 года.

Качественный ремонт — это второе, на что обращают внимание клиенты после выбора локации. Одна из лучших инвестиционных стратегий сейчас — это поиск долгосрочных арендаторов на свою универсально обставленную квартиру. И здесь как раз оказываются в выигрыше застройщики, которые предлагают квартиры с качественным ремонтом и с разными вариациями отделок, — отметил операционный директор Группы Аквилон Николай Дорофеев.

Аналитики Группы Аквилон отмечают, что современные городские арендаторы ценят свежий ремонт и эффективность пространства, ключевую роль в которых играют продуманные планировки в совокупности с умными технологиями.

Жилые комплексы Группы Аквилон отвечают этим ожиданиям потребителя. Проекты федерального девелопера строятся по концепции «Разумные метры», которая ориентирована на сочетание максимально эргономичных и разнообразных планировок. В новых комплексах бизнес-класса доступны два вида чистовой отделки — Beigestone и Greystone. Так, сразу после завершения строительства резидент получает инвестиционную квартиру под сдачу или для личного проживания. Одно из основных преимуществ готовой отделки для инвесторов — это готовность к заселению и сдаче в аренду с первых дней, что экономит время и средства.

Также стоит отметить разнообразие планировочных решений — в проектах Группы Аквилон представлены как классические квартиры, так и лоты евроформатов. Объединенные пространства кухни и гостиной пользуются популярностью у покупателей, так как многофункциональные пространства позволяют воплотить различные жизненные сценарии на небольшой площади.

РЕКЛАМА: ООО «Аквилон Истейт МС» ИНН: 9721080545