Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 07:50

Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать правильный выбор

Си Цзиньпин: человечество оказалось перед выбором между миром и войной

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Человечество в настоящее время вновь стоит перед выбором между войной и миром, заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. Политик добавил, что китайский народ выбрал правильную сторону — мирное развитие и сотрудничество с другими странами. Трансляция выступления велась на YouTube-канале.

Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества, — отметил китайский лидер.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не собирается направлять миротворцев в зону конфликта на Украине. Так дипломат отреагировал на публикацию немецкого издания Welt am Sonntag, которое писало, что Пекин рассматривает такую возможность. Он добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается четкой и неизменной.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР поднял тему российско-американских контактов. По его словам, президент рассказал своему коллеге о переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Также упоминались телефонные разговоры лидеров по различным направлениям.

Си Цзиньпин
Китай
человечество
КНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
«Очень тяжело»: президент УЕФА высказался об отстранении российских команд
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.