Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать правильный выбор

Человечество в настоящее время вновь стоит перед выбором между войной и миром, заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. Политик добавил, что китайский народ выбрал правильную сторону — мирное развитие и сотрудничество с другими странами. Трансляция выступления велась на YouTube-канале.

Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества, — отметил китайский лидер.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не собирается направлять миротворцев в зону конфликта на Украине. Так дипломат отреагировал на публикацию немецкого издания Welt am Sonntag, которое писало, что Пекин рассматривает такую возможность. Он добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается четкой и неизменной.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР поднял тему российско-американских контактов. По его словам, президент рассказал своему коллеге о переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Также упоминались телефонные разговоры лидеров по различным направлениям.