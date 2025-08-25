Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:34

Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину

МИД КНР: Китай не отправит миротворцев на Украину

Китайские миротворцы

Китай не отправит миротворцев в зону конфликта на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Линь Цзяня. Так он прокомментировал информацию издания Welt am Sonntag о рассмотрении Пекином подобной возможности.

Информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, — сказал Линь Цзянь.

Ранее издание Welt am Sonntag сообщило, что Китай может направить своих миротворцев на Украину, но в случае, если миссия будет проводиться под мандатом ООН. До этого востоковед Леонид Ковачич заявил, что КНР может стать гарантом безопасности для Украины. Эксперт подчеркнул, что Пекин в целом не стремится глубоко вовлекаться в ситуацию. По его словам, если в ООН будет принято соответствующее решение, Китай, как постоянный член Совбеза, готов к нему присоединиться.

В свою очередь китайский политолог Ван Цзайбан отметил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от нейтральных гарантов безопасности связано с его стремлением интегрировать страну в структуру НАТО. По мнению эксперта, если защиту Киева будут обеспечивать только государства Альянса, это станет прикрытием для возможных попыток реванша.

