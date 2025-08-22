Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева

Востоковед Ковачич: Китай не выступит гарантом безопасности для Украины без ООН

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Китай выступит гарантом безопасности для Киева, если Организация Объединенных Наций при этом не останется в стороне, заявил востоковед Леонид Ковачич. По словам эксперта, которые приводит «Газета.Ru», государство в целом не готово «сильно впутываться в эту историю».

Если в ООН будет принято соответствующее решение, то Китай, как постоянный член Совета Безопасности, тоже к нему присоединится, — отметил эксперт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

До этого представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.

