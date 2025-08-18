МИД Китая обратил внимание на улучшение отношений России и США МИД Китая: Пекин приветствует улучшение отношений России и США

Власти КНР поддерживают улучшение отношений России и США, заявила представитель МИД Китая Мао Нин. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов, сообщает ТАСС.

Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение поддерживаемых между ними отношений, — сказала Мао Нин.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что, если Вашингтон введет новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно. Он признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.

Рубио также заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу с улыбкой.

Позже бывший конгрессмен от штата Огайо Деннис Кусинич заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, сможет убедить конгресс снять санкции с России в том случае, если украинский конфликт удастся урегулировать. Однако, по его словам, изменения не могут произойти мгновенно.