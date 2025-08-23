В Китае сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину В Китае допустили отправку миротворцев на Украину на основе мандата ООН

Китай рассматривает возможность направить своих миротворцев на Украину, передает издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах КНР. При этом подчеркивается, что китайская сторона согласится на такой шаг лишь в случае, если миссия будет проводиться под мандатом Организации Объединенных Наций.

Пекин готов направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии, — говорится в материале.

Ранее востоковед Леонид Ковачич заявил, что КНР может стать гарантом безопасности для Украины лишь в том случае, если в этот процесс активно включится Организация Объединенных Наций. Эксперт подчеркнул, что Пекин в целом не стремится глубоко вовлекаться в ситуацию. По его словам, если в ООН будет принято соответствующее решение, Китай, как постоянный член Совбеза, готов к нему присоединиться.

Кроме того, политолог из Китая Ван Цзайбан отметил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от нейтральных гарантов безопасности связано с его стремлением интегрировать страну в структуру НАТО. По словам эксперта, если защиту Киева будут обеспечивать только государства Североатлантического альянса, это станет прикрытием для возможных попыток реванша.