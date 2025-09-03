Китай показал новую ядерную ракету, способную поразить весь мир

Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала на торжественном параде в Пекине межконтинентальные стратегические ядерные ракеты «Дунфэн-5Ц», передает ТАСС. Уточняется, что это жидкотопливные снаряды с дальностью поражения, охватывающей всю планету.

Также на параде прошла колонна из сил противовоздушной обороны с четырьмя видами радаров нового поколения. Помимо этого, Пекин продемонстрировал новые тяжелые торпеды и подводные мины.

Ранее на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Начало было положено речью председателя КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина. После по плану прошел военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны.

До этого в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы остановились более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.