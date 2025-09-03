Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 04:45

В Пекине начались торжества в честь 80-летия победы во Второй мировой войне

Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начались на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, передает РИА Новости. В материале говорится, что начало было положено речью председателя КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина.

После по плану военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. При этом президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению Си Цзиньпина.

Ранее в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прошли переговоры президента России и председателя КНР. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы остановились более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.

Тем временем стало известно, что российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель находится в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с железнодорожным вокзалом.

Пекин
парады
КНР
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай показал новую ядерную ракету, способную поразить весь мир
Кутабы с зеленью: почему такие лепешки любят даже те, кто не любит готовить
Экс-гендиректора КБ «Мотор» арестовали по подозрению в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 сентября
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за перебои воды в доме
Юрист рассказал о неожиданном штрафе за открытый люк в автомобиле
«Готовите заговор»: Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину
Десант в Одессе и трофеи от «Азова: успехи ВС РФ к утру 3 сентября
В бундестаге призвали взыскать компенсации за подрыв «Северного потока»
Лавров заявил, что Россия оценила стойкость Индии под давлением США
Поет по барам за $200: вслед за Пугачевой Галкин утянул на дно и Орбакайте
В Минздраве призвали массово обследовать россиян на ХОБЛ
В Пекине начались торжества в честь 80-летия победы во Второй мировой войне
Глава McDonald’s рассказал о «меркнущей ауре вокруг Америки»
ВСУ атаковали Кубань 3 сентября: что известно, разрушения, есть ли жертвы
Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на ВЭФ-2025
Путин прибыл на военный парад в Пекине
Обломки украинских дронов обрушились на жилые дома в российском регионе
Суд арестовал военного за организацию платных авиаперевозок через ВКС
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 3 сентября, амброзия на пике
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.