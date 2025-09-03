В Пекине начались торжества в честь 80-летия победы во Второй мировой войне

Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начались на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, передает РИА Новости. В материале говорится, что начало было положено речью председателя КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина.

После по плану военный парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. При этом президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению Си Цзиньпина.

Ранее в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прошли переговоры президента России и председателя КНР. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы остановились более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.

Тем временем стало известно, что российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель находится в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с железнодорожным вокзалом.