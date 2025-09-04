Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум

Дата возвращения жителей Курской области из Сумской области пока не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову. По ее словам, переговоры о возвращении граждан продолжаются.

К сожалению, дата не определена, и диалог по возвращению тоже пока еще не завершен. Конечно, эти люди должны быть возвращены. Другого мы не ожидаем, потому что по нормам международного права, Женевской конвенции, гражданские люди, вывезенные из зоны боевых действий, должны быть возвращены родным и близким на родину, — сказала омбудсмен.

Ранее пять российских и пять украинских семей воссоединились на границе Белоруссии и Украины при организационном участии уполномоченного по правам человека в РФ. Встреча состоялась в Гомельской области при участии представителей белорусской стороны и Международного комитета Красного Креста. Москалькова подчеркнула, что все мероприятия проводятся на паритетной основе.

До этого российский омбудсмен сообщила о достижении договоренностей между Москвой и Киевом относительно передачи посылок для военнопленных. Речь идет о двух тысячах взаимных передач.