Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:49

Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум

Москалькова: переговоры о возвращении курян из Сум продолжаются

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата возвращения жителей Курской области из Сумской области пока не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову. По ее словам, переговоры о возвращении граждан продолжаются.

К сожалению, дата не определена, и диалог по возвращению тоже пока еще не завершен. Конечно, эти люди должны быть возвращены. Другого мы не ожидаем, потому что по нормам международного права, Женевской конвенции, гражданские люди, вывезенные из зоны боевых действий, должны быть возвращены родным и близким на родину, — сказала омбудсмен.

Ранее пять российских и пять украинских семей воссоединились на границе Белоруссии и Украины при организационном участии уполномоченного по правам человека в РФ. Встреча состоялась в Гомельской области при участии представителей белорусской стороны и Международного комитета Красного Креста. Москалькова подчеркнула, что все мероприятия проводятся на паритетной основе.

До этого российский омбудсмен сообщила о достижении договоренностей между Москвой и Киевом относительно передачи посылок для военнопленных. Речь идет о двух тысячах взаимных передач.

Курская область
Сумы
Татьяна Москалькова
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.