25 сентября 2025 в 13:24

В Рязани ректора вуза оштрафовали на 20 млн рублей за взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-ректора Современного технического университета в Рязани приговорили к условному сроку и штрафу в 20 млн рублей, сообщает «МК в Рязани». Мужчина обвиняется в вымогательстве взяток у студентов.

Выяснилось, что ректор, злоупотребив своими полномочиями, создал систему, при которой студенты обязаны были платить деньги за успешную сдачу дипломов. На основании этих данных было заведено уголовное дело.

По информации пресс-службы УФСБ по Рязанской области, суд приговорил обвиняемого к шести годам условного заключения с испытательным сроком пять лет. Кроме того, у него конфисковали имущество на 2 млн рублей.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Логинова задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 миллионов рублей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере.

Россия
Рязань
штрафы
взятки
