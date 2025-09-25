В Рязани ректора вуза оштрафовали на 20 млн рублей за взятки

Экс-ректора Современного технического университета в Рязани приговорили к условному сроку и штрафу в 20 млн рублей, сообщает «МК в Рязани». Мужчина обвиняется в вымогательстве взяток у студентов.

Выяснилось, что ректор, злоупотребив своими полномочиями, создал систему, при которой студенты обязаны были платить деньги за успешную сдачу дипломов. На основании этих данных было заведено уголовное дело.

По информации пресс-службы УФСБ по Рязанской области, суд приговорил обвиняемого к шести годам условного заключения с испытательным сроком пять лет. Кроме того, у него конфисковали имущество на 2 млн рублей.

