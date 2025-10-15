Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:27

Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы

Военкор Коц: самолеты Cessna и Як-52 годятся для перехвата украинских БПЛА

Самолеты Як-52 Самолеты Як-52 Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские подразделения начали применять самолеты Як-52 и Cessna 172 для перехвата украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, использование легкомоторной авиации для борьбы с дронами является экономически целесообразным решением, поскольку применение армейской авиации против недорогих БПЛА невыгодно. В МО РФ данные сообщения не комментировали.

Интересное решение, которое назрело давно. <…> Легкомоторная авиация вполне способна взять на себя эту роль. Единственный вопрос — в количестве подготовленных летчиков и исправных самолетов, — подчеркнул военкор.

Уже сейчас самолеты Cessna, по словам журналиста, оснащаются подфюзеляжными пулеметами ПКТ с системой наведения, а Як-52 используются со стрелками в кабине, вооруженными автоматическим оружием. Военкор отмечает, что в перспективе такая авиация может применяться для запуска дронов-перехватчиков, которые будут поражать цели.

Ранее сообщалось о появлении кадров ожесточенных боев за освобождение Алексеевки в Днепропетровской области. На видео запечатлены точные удары по укреплениям ВСУ и бронетехнике, а также российские флаги, установленные бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после слаженной работы артиллерии и операторов БПЛА.

самолеты
дроны
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, какой важный для Киева вопрос не обсуждался в Брюсселе
Прокурор Хабаровска утонула на популярном среди россиян курорте
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.