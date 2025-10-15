Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы Военкор Коц: самолеты Cessna и Як-52 годятся для перехвата украинских БПЛА

Российские подразделения начали применять самолеты Як-52 и Cessna 172 для перехвата украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, использование легкомоторной авиации для борьбы с дронами является экономически целесообразным решением, поскольку применение армейской авиации против недорогих БПЛА невыгодно. В МО РФ данные сообщения не комментировали.

Интересное решение, которое назрело давно. <…> Легкомоторная авиация вполне способна взять на себя эту роль. Единственный вопрос — в количестве подготовленных летчиков и исправных самолетов, — подчеркнул военкор.

Уже сейчас самолеты Cessna, по словам журналиста, оснащаются подфюзеляжными пулеметами ПКТ с системой наведения, а Як-52 используются со стрелками в кабине, вооруженными автоматическим оружием. Военкор отмечает, что в перспективе такая авиация может применяться для запуска дронов-перехватчиков, которые будут поражать цели.

