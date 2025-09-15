Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:29

Стало известно об отставке российского мэра

Арестованный по делу о коррупции мэр Красноярска Логинов подал в отставку

Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке, сообщил зампредседателя горсовета Андрей Козиков. По его словам, которые приводит ТАСС, заявление будет рассматриваться на ближайшей сессии.

Да, заявление такое есть. Завтра на сессии будет рассмотрено, — отметил Козиков.

Логинова задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 миллионов рублей. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по тяжелой статье о получении взятки в особо крупном размере. Чиновнику предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2018–2024 годах, занимая последовательно должности первого заместителя главы, а затем и мэра Красноярска, Логинов получил эту сумму от генерального директора одной коммерческой структуры.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев допустил, что Логинову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за получение взятки свыше 180 млн рублей. По его словам, мэр также может получить штраф в 70-кратном размере суммы взятки. Кроме того, по словам юриста, Логинову могут запретить занимать конкретные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Россия
Красноярск
мэры
горсовет
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.