Стало известно об отставке российского мэра Арестованный по делу о коррупции мэр Красноярска Логинов подал в отставку

Мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке, сообщил зампредседателя горсовета Андрей Козиков. По его словам, которые приводит ТАСС, заявление будет рассматриваться на ближайшей сессии.

Да, заявление такое есть. Завтра на сессии будет рассмотрено, — отметил Козиков.

Логинова задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 миллионов рублей. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по тяжелой статье о получении взятки в особо крупном размере. Чиновнику предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2018–2024 годах, занимая последовательно должности первого заместителя главы, а затем и мэра Красноярска, Логинов получил эту сумму от генерального директора одной коммерческой структуры.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев допустил, что Логинову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за получение взятки свыше 180 млн рублей. По его словам, мэр также может получить штраф в 70-кратном размере суммы взятки. Кроме того, по словам юриста, Логинову могут запретить занимать конкретные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.