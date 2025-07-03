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03 июля 2025 в 10:50

Ушедший на СВО глава Оренбурга отправлен в отставку

Горсовет отправил мэра Оренбурга в досрочную отставку

Сергей Салмин Сергей Салмин Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Оренбургский городской совет принял отставку мэра Сергея Салмина, сообщается на сайте органа. Отмечается, что с февраля 2025 года градоначальник находится в зоне специальной военной операции.

Городские депутаты приняли решение об отставке в ходе внеочередного заседания. Салмин записал обращение с просьбой снять с него полномочия мэра.

Ранее о решении мэра отправиться на СВО сообщил губернатор области Денис Паслер. Глава региона назвал прошение Салмина мужским поступком и поддержал инициативу градоначальника. Во время отсутствия его обязанности исполнял первый заместитель Вячеслав Объедков.

Также стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минфина Алексея Лаврова. Финансист занимал свой пост на протяжении 13 лет. Основанием для отставки стал выход Лаврова на пенсию.

Кроме того, досрочно свои полномочия сложила сенатор от Республики Коми Елена Шумилова. Также она по собственной инициативе подала заявление о добровольном выходе из партии «Единая Россия».

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