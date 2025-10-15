Скончалась известная по «Спасателям Малибу» режиссер

В Лас-Вегасе 10 октября на 86-м году жизни ушла из жизни американский режиссер, актриса и продюсер Хизер Хилл, сообщает портал IMDb. Начав карьеру как ассистент режиссера, она впоследствии работала над сотнями эпизодов популярных телешоу, включая «Спасатели Малибу», «Как вращается мир» и «Молодые и дерзкие».

Хилл была одной из самых успешных телевизионных постановщиц — она шесть раз становилась лауреатом премии «Эмми» и еще семь раз номинировалась на эту награду. Режиссер жила и работала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Ранее в Великобритании умер известный рок-музыкант Дэнни Томпсон. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт. Томпсон, родившийся в 1939 году, начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. По воспоминаниям современников, его отличала невероятная дисциплина — согласно слухам, в каждой комнате, где он находился, висела табличка «репетируй».

До этого сообщалось, что в возрасте 87 лет во французском Немуре скончалась одна из самых ярких актрис итальянского кино Клаудия Кардинале. Путь Кардинале в кино начался в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.