Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 18:55

Скончалась известная по «Спасателям Малибу» режиссер

В США скончалась режиссер Хизер Хилл

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Лас-Вегасе 10 октября на 86-м году жизни ушла из жизни американский режиссер, актриса и продюсер Хизер Хилл, сообщает портал IMDb. Начав карьеру как ассистент режиссера, она впоследствии работала над сотнями эпизодов популярных телешоу, включая «Спасатели Малибу», «Как вращается мир» и «Молодые и дерзкие».

Хилл была одной из самых успешных телевизионных постановщиц — она шесть раз становилась лауреатом премии «Эмми» и еще семь раз номинировалась на эту награду. Режиссер жила и работала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Ранее в Великобритании умер известный рок-музыкант Дэнни Томпсон. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт. Томпсон, родившийся в 1939 году, начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. По воспоминаниям современников, его отличала невероятная дисциплина — согласно слухам, в каждой комнате, где он находился, висела табличка «репетируй».

До этого сообщалось, что в возрасте 87 лет во французском Немуре скончалась одна из самых ярких актрис итальянского кино Клаудия Кардинале. Путь Кардинале в кино начался в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.

США
режиссеры
смерти
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
«Огневая мощь»: в Пентагоне заявили об усилении военного потенциала Украины
В России подскочили цены на китайские машины
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.