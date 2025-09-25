Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:59

Умер легендарный рок-музыкант

Известный британский рок-музыкант Томпсон умер в возрасте 86 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании умер известный рок-музыкант Дэнни Томпсон, сообщает портал Loudersound со ссылкой на пресс-секретаря артиста. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт.

Дэнни Томпсон, наиболее известный как участник группы Pentangle и бас-гитарист покойного Джона Мартина, работавший с Кейт Буш, Питером Гэбриэлом, Talk Talk и многими другими, умер в возрасте 86 лет, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Томпсон, родившийся в 1939 году, начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. По воспоминаниям современников, его отличала невероятная дисциплина — согласно слухам, в каждой комнате, где он находился, висела табличка «репетируй».

Музыкант работал в разнообразных жанрах: рок, блюз, фолк и джаз. Хотя он владел как минимум шестью инструментами, наибольшую известность ему принесло исполнение на контрабасе.

В 1960-х годах Томпсон несколько лет играл в культовом коллективе Алексиса Корнера Blues Incorporated и стал основателем проекта, где начинал свой путь Джон Маклафлин. За долгую карьеру он успел посотрудничать с такими звездами, как Род Стюарт, Клифф Ричард, а также группами T. Rex и Talk Talk.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет во французском Немуре скончалась одна из самых ярких актрис итальянского кино Клаудия Кардинале. Путь Кардинале в кино начался в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.

Европа
Великобритания
музыканты
рок
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.