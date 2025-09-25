Умер легендарный рок-музыкант

В Великобритании умер известный рок-музыкант Дэнни Томпсон, сообщает портал Loudersound со ссылкой на пресс-секретаря артиста. Он скончался в возрасте 86 лет у себя дома в английском городе Рикмансворт.

Дэнни Томпсон, наиболее известный как участник группы Pentangle и бас-гитарист покойного Джона Мартина, работавший с Кейт Буш, Питером Гэбриэлом, Talk Talk и многими другими, умер в возрасте 86 лет, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Томпсон, родившийся в 1939 году, начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. По воспоминаниям современников, его отличала невероятная дисциплина — согласно слухам, в каждой комнате, где он находился, висела табличка «репетируй».

Музыкант работал в разнообразных жанрах: рок, блюз, фолк и джаз. Хотя он владел как минимум шестью инструментами, наибольшую известность ему принесло исполнение на контрабасе.

В 1960-х годах Томпсон несколько лет играл в культовом коллективе Алексиса Корнера Blues Incorporated и стал основателем проекта, где начинал свой путь Джон Маклафлин. За долгую карьеру он успел посотрудничать с такими звездами, как Род Стюарт, Клифф Ричард, а также группами T. Rex и Talk Talk.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет во французском Немуре скончалась одна из самых ярких актрис итальянского кино Клаудия Кардинале. Путь Кардинале в кино начался в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.