15 октября 2025 в 19:10

Стол № 3: разрешенные и запрещенные продукты, пример меню на неделю

Диета №3: суть, что можно и нельзя Диета №3: суть, что можно и нельзя Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лечебное питание, разработанное советским ученым Мануилом Певзнером, остается актуальным инструментом в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета № 3 по Певзнеру специально создана для нормализации работы кишечника при хронических запорах, не сопровождающихся выраженным воспалением. Ее основная задача — мягко стимулировать моторную функцию кишечника, обеспечивая регулярное и безболезненное опорожнение. Правильно составленное меню на неделю при синдроме раздраженного кишечника с запорами по принципам этого стола помогает не только решить деликатную проблему, но и наладить обмен веществ в целом. Если вы ищете способ наладить пищеварение без постоянного использования медикаментов, следуйте нашим рекомендациям, включающим полный список разрешенных и запрещенных продуктов по Певзнеру для диеты № 3.

Цели и принципы диеты «Стол № 3»: кому она показана

Главная цель диетического стола № 3 — механическое и химическое щажение кишечника при одновременной стимуляции его двигательной активности. Это достигается за счет включения в рацион продуктов, богатых пищевыми волокнами, и исключения пищи, вызывающей брожение, гниение и раздражение слизистой оболочки.

Основные принципы питания перечислим ниже.

  • Дробный режим: 4–6 приемов пищи в день небольшими порциями. Это предотвращает перегрузку кишечника и способствует равномерной выработке пищеварительных ферментов.

  • Обильное питье: 1,5–2 литра жидкости в день (вода, некрепкий чай, компоты). Достаточное количество влаги размягчает каловые массы и облегчает их эвакуацию.

  • Преобладание пищевых волокон: рацион обогащается клетчаткой за счет разрешенных овощей, фруктов и круп. Клетчатка не переваривается, а набухает в кишечнике, увеличивая объем содержимого и мягко стимулируя перистальтику.

  • Кулинарная обработка: блюда готовятся на пару, отвариваются или запекаются. Жареные продукты, образующие грубую корочку и канцерогены, исключаются.

  • Температурный режим: пища не должна быть слишком горячей или холодной, так как экстремальные температуры раздражают ЖКТ.

Показанием для назначения диеты № 3 служат различные состояния: запоры, геморрой в стадии ремиссии, трещины прямой кишки, а также синдром раздраженного кишечника с запорами.

Зачем нужна диета №3 Зачем нужна диета №3 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полная таблица продуктов: что можно, что нельзя

Чтобы составить правильный рацион, необходимо четко понимать, что можно и чего нельзя есть во время диеты «Стол № 3». Таблицу ниже приводим для удобства. Первым делом расскажем о тех продуктах, есть которые можно и нужно. Приведем рекомендации.

Разрешенные продукты, список для диеты № 3 по Певзнеру, смотрите далее.

Таблица разрешенных и запрещенных продуктов для диетического стола № 3 Таблица разрешенных и запрещенных продуктов для диетического стола № 3 Фото: NEWS.ru

Это основа для планирования меню на неделю по лечебной диете «Стол № 3». Рецепты и конкретные блюда приведем далее.

Запрещенные продукты включают в себя:

  • Жирные, жареные, копченые и острые продукты; консервированные и маринованные овощи; сдобная выпечка и изделия из муки высших сортов; крепкие бульоны.

  • Ключевая мысль: увеличьте объем растительной клетчатки постепенно и обязательно сочетайте ее с достаточным количеством жидкости. Резкое увеличение клетчатки может вызвать метеоризм и дискомфорт.

Наша таблица для диеты «Стол № 3» с тем, что можно и нельзя есть, является руководством к действию при составлении ежедневного рациона. А пример его смотрите ниже.

Меню для диеты № 3 Меню для диеты № 3 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерное меню на неделю с рецептами для нормализации стула

Составить сбалансированное и вкусное меню на неделю с рецептами, подходящее для лечебной диеты № 3, вполне реально. Оно поможет разнообразить питание и не чувствовать себя ограниченным.

Понедельник

  • Завтрак. Овсяная каша на воде с добавлением 1 чайной ложки растительного масла и тертого яблока. Некрепкий чай.

  • Ланч. Свежий кефир (1-2 дня с даты изготовления).

  • Обед. Вегетарианский борщ на овощном бульоне (со свеклой и капустой), отварная говядина с тушеной морковью и черносливом.

  • Полдник. Винегрет с льняным маслом (150 г).

  • Ужин. Запеченная треска с тушеными овощами (кабачок, томат). Отвар шиповника.

Вторник

  • Завтрак. Гречневая каша рассыпчатая с небольшим кусочком сливочного масла.

  • Ланч. Салат из свежей моркови и яблока, заправленный йогуртом.

  • Обед. Суп-пюре из тыквы. Паровые котлеты из индейки с отварным картофелем.

  • Полдник. Стакан сливового сока с мякотью.

  • Ужин. Нежирный творог с добавлением кураги и меда.

Тыквенный суп: простой рецепт Тыквенный суп: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Среда

  • Завтрак. Пшеничная каша с тыквой, некрепкий кофе (с молоком).

  • Ланч. Чернослив (5–7 штук), размоченный в воде.

  • Обед. Суп с перловой крупой на нежирном бульоне. Запеченная куриная грудка с гарниром из тушеной свеклы.

  • Полдник. Кисломолочный продукт (ряженка).

  • Ужин. Омлет из двух яиц, приготовленный на пару, с помидорами и зеленью.

Четверг

  • Завтрак. Салат «Щетка» (свежая капуста, свекла, морковь с оливковым маслом).

  • Ланч. Банан или груша.

  • Обед. Овощной суп с брокколи и цветной капустой. Рыбные тефтели на пару с рассыпчатой гречкой.

  • Полдник. Компот из яблок и сухофруктов.

  • Ужин. Зразы картофельные с начинкой из отварного мяса.

Что можно есть и пить на диете № 3 Что можно есть и пить на диете № 3 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятница

  • Завтрак. Ячневая каша с небольшим количеством льняного масла.

  • Ланч. Несладкий йогурт с кусочками киви.

  • Обед. Рассольник на овощном бульоне. Запеченное филе индейки с тушеным кабачком.

  • Полдник. Свежевыжатый морковный сок.

  • Ужин. Овощное рагу (картофель, морковь, лук, томаты).

Суббота

  • Завтрак. Творожная запеканка с небольшим количеством изюма (на пару).

  • Ланч. Запеченное яблоко с корицей.

  • Обед. Щи из свежей капусты (некислые). Котлеты из говядины на пару.

  • Полдник. Отвар шиповника с галетным печеньем.

  • Ужин. Салат из отварной свеклы с черносливом и грецкими орехами, заправленный растительным маслом.

Разрешенные продукты для диетического стола № 3 Разрешенные продукты для диетического стола № 3 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воскресенье

  • Завтрак. Пшеничная каша с добавлением кураги.

  • Ланч. Стакан кефира с цельнозерновым тостом.

  • Обед. Овощной суп-пюре (без картофеля). Отварная курица с тушеной капустой.

  • Полдник. Свежие сливы или виноград.

  • Ужин. Винегрет. Небольшой кусок слабосоленой рыбы.

Такое меню отлично подходит при запорах. Диета № 3 эффективно чистит организм, в то же время не избавляет его от большого количества важных веществ, как бывает с более строгими курсами. Кроме того, рецепты блюд для диеты «Стол № 3» доказывают, что лечебное питание может быть не только полезным, но и вкусным. А как адаптировать для детей такое меню? Стол № 3 предлагает уменьшать порции и более тщательно измельчать продукты для малышей.

Как правильно выходить из диеты и сохранить результат

Резкий возврат к привычному питанию после курса диеты № 3 по Певзнеру может свести на нет все достигнутые результаты. Список разрешенных продуктов, как вы видели ранее, весьма небольшой. Кишечник, отвыкший от тяжелой и раздражающей пищи, может отреагировать новым запором или расстройством.

Выход должен быть плавным и постепенным, занимая от 2 до 4 недель.

  • Поэтапное введение новых продуктов. Начинайте с одного нового продукта в 2-3 дня. Сначала можно ввести жареные блюда, но готовить их на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла.

  • Контроль за клетчаткой. Продолжайте ежедневно употреблять достаточное количество овощей и фруктов. Это основа для поддержания нормальной перистальтики.

  • Соблюдение питьевого режима. Привычка пить 1,5–2 литра воды в день должна остаться с вами навсегда.

  • Введение запрещенных продуктов с осторожностью. Белый хлеб, рис, макароны из муки высшего сорта, сладости вводите в последнюю очередь и в небольших количествах, наблюдая за реакцией организма.

  • Поддержание физической активности. Регулярные упражнения, особенно на мышцы брюшного пресса, и пешие прогулки стимулируют работу кишечника не хуже, чем некоторые продукты.

Соблюдение этих правил поможет не только закрепить эффект от лечебного питания, но и сформировать здоровые пищевые привычки, которые позволят избежать проблем с кишечником в будущем.

