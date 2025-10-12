Овсянка как в Англии: такой завтрак изменил мое отношение к каше

Овсянка с беконом, яйцом и фасолью представляет собой необычную вариацию сытного завтрака. Это блюдо сочетает в себе традиционную кашу с компонентами английского завтрака. Сочетание нежной овсяной основы и пикантных добавок создает сбалансированный вкус.

Для приготовления потребуется: 50 граммов овсяных хлопьев, 2 яйца, 1,5–2 полоски бекона, 2 столовые ложки фасоли в томатном соусе, 1 столовая ложка мягкого творога или рикотты, острый соус шрирача, черный перец по вкусу. Овсяные хлопья отваривают до готовности согласно инструкции на упаковке. Бекон обжаривают до хрустящей корочки и выкладывают на бумажное полотенце.

На сковороде готовят яичницу-глазунью или яйцо-пашот. В глубокую тарелку выкладывают горячую овсяную кашу, смешанную с творогом или рикоттой. Сверху добавляют фасоль в томатном соусе, яичницу и кусочки бекона. Блюдо украшают острым соусом шрирача и свежемолотым черным перцем. Такой завтрак прекрасно подходит для начала дня и обеспечивает длительное чувство сытости.

