Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 04:43

Овсянка как в Англии: такой завтрак изменил мое отношение к каше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсянка с беконом, яйцом и фасолью представляет собой необычную вариацию сытного завтрака. Это блюдо сочетает в себе традиционную кашу с компонентами английского завтрака. Сочетание нежной овсяной основы и пикантных добавок создает сбалансированный вкус.

Для приготовления потребуется: 50 граммов овсяных хлопьев, 2 яйца, 1,5–2 полоски бекона, 2 столовые ложки фасоли в томатном соусе, 1 столовая ложка мягкого творога или рикотты, острый соус шрирача, черный перец по вкусу. Овсяные хлопья отваривают до готовности согласно инструкции на упаковке. Бекон обжаривают до хрустящей корочки и выкладывают на бумажное полотенце.

На сковороде готовят яичницу-глазунью или яйцо-пашот. В глубокую тарелку выкладывают горячую овсяную кашу, смешанную с творогом или рикоттой. Сверху добавляют фасоль в томатном соусе, яичницу и кусочки бекона. Блюдо украшают острым соусом шрирача и свежемолотым черным перцем. Такой завтрак прекрасно подходит для начала дня и обеспечивает длительное чувство сытости.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Пирог, который свел меня с ума: почему фыдджын стал фаворитом — этот рецепт даст ответ
Общество
Пирог, который свел меня с ума: почему фыдджын стал фаворитом — этот рецепт даст ответ
Пельмени карбонара? Конечно, да! Этот ужин стал моим спасением после работы
Общество
Пельмени карбонара? Конечно, да! Этот ужин стал моим спасением после работы
Быстрый жюльен со сметаной в лаваше — хрустящие мешочки с сюрпризом внутри! Вкусно и просто
Общество
Быстрый жюльен со сметаной в лаваше — хрустящие мешочки с сюрпризом внутри! Вкусно и просто
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Гурьевская каша: готовим старинный царский десерт XIX века у себя на кухне
Семья и жизнь
Гурьевская каша: готовим старинный царский десерт XIX века у себя на кухне
еда
рецепты
завтраки
каши
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе
Идея обязательной медиации при разводе нашла сторонников в Госдуме
В Госдуме рассказали, будет ли полный перевод пенсий в цифровой рубль
Симптомы, осложнения, чем опасна: терапевт развеяла главные мифы о ветрянке
Под Курском из-за атаки FPV-дрона погиб пенсионер
ПВО устроила теплый прием дронам ВСУ над российским регионом
Трое дипломатов разбились насмерть в Египте
Бои между Афганистаном и Пакистаном: что происходит на границе сейчас
Афганистан завершил «операцию возмездия» против Пакистана
РФ поможет 800 депортированным из Латвии россиянам
Приметы 12 октября: в день Феофана Милостивого изучаем звезды
Вертолет потерпел крушение на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии
Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран очутился в рабстве у цыган
Гороскоп на 12 октября: Тельцам ждать награды, а Девам — сюрпризов судьбы
Названо число сбитых над Россией беспилотников
Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье
Фаза Луны сегодня, 12 октября: генерируем идеи, повышаем квалификацию
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года
В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.