07 октября 2025 в 10:34

Диетолог назвала главную ошибку худеющих

Врач Мизинова назвала ошибкой ограничение калорий без улучшения качества пищи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкое ограничение калорий при сохранении прежнего подхода к выбору продуктов является основной ошибкой людей, стремящихся снизить вес, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее мнению, сокращение энергетической ценности рациона без улучшения его качества лишает организм полезных макронутриентов.

К одной из главных ошибок худеющих я бы отнесла прием пищи, укладывающийся в дефицит калорий, но при этом без отслеживания качества этой пищи. Поясню: человек решает питаться на 1,5 тысячи килокалорий, выпивает на обед сладкий коктейль, а на ужин съедает протеиновый батончик. Он считает, что уложился в калории, и вес у него, конечно, начнет уходить, потому что дефицит создан. Однако при этом он полностью лишает свой организм необходимых белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, — пояснила Мизинова.

Она отметила, что не менее опасными являются и другие распространенные стратегии. По словам специалиста, к ним относятся решение резко сесть на строгую диету или практиковать голодание.

Самая первая ошибка худеющих — это решение сесть на диету. Я считаю ее главной, потому что резкое ограничение калорий является абсолютно неправильным. Вторая — это голодание. Например, когда вы думаете, что сегодня посидите на гречке или кефире и все будет хорошо. Нет, не будет, — резюмировала Мизинова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что майонез и кетчуп являются самыми вредными для фигуры и здоровья соусами. По ее словам, они приводят к ожирению и влияют на развитие онкологических заболеваний из-за содержания трансжиров.

