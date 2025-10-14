Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 05:30

Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма

Диетолог Мизинова: один кусочек шоколада не нанесет вреда организму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кусочек горького шоколада без добавок можно съедать ежедневно без вреда для здоровья, заявил NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее мнению, не стоит полностью отказываться от этого продукта, богатого витаминами.

В принципе любой шоколад полезен. Разница между молочным и темным шоколадом лишь в содержании какао-бобов в процентном соотношении. По калорийности они примерно одинаковые, но в горьком шоколаде содержится в разы меньше сахара. Отказываться от этого продукта совсем не нужно. Есть его тоннами с целью получить какую-то пользу тоже не надо. Я рекомендую побаловать себя именно кусочком горького шоколада без добавок и не употреблять целую шоколадку сразу, — пояснила Мизинова.

Она отметила, что какао-бобы сами по себе обладают значительной пользой для организма. По словам диетолога, они содержат витамины, микроэлементы и немного клетчатки, а также способствуют выработке эндорфинов.

Какао-бобы сами по себе очень полезные. Помимо того, что они содержат витамины, микроэлементы и немного клетчатки, они еще повышают наши эндорфины за счет воздействия на вкусовые сосочки. Поэтому, все должно быть в разумных пределах. Если мы говорим про худеющих, то я всегда советую пить какао без сахара, заваривать его на молоке и таким образом получать всю пользу, — подытожила Мизинова.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что суточная норма потребления кофе не должна превышать три чашки. По ее словам, чрезмерное потребление кофеина может усилить тревожность и привести к нарушениям сна.

шоколад
советы
врачи
диетологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября
Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата
Операция штурмовиков России завершилась полным успехом без единого выстрела
Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске
В США рассказали, как Трамп напугал Макрона
Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков
Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления
Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме
Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане
Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган
Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии
Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак
«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.