Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма Диетолог Мизинова: один кусочек шоколада не нанесет вреда организму

Кусочек горького шоколада без добавок можно съедать ежедневно без вреда для здоровья, заявил NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее мнению, не стоит полностью отказываться от этого продукта, богатого витаминами.

В принципе любой шоколад полезен. Разница между молочным и темным шоколадом лишь в содержании какао-бобов в процентном соотношении. По калорийности они примерно одинаковые, но в горьком шоколаде содержится в разы меньше сахара. Отказываться от этого продукта совсем не нужно. Есть его тоннами с целью получить какую-то пользу тоже не надо. Я рекомендую побаловать себя именно кусочком горького шоколада без добавок и не употреблять целую шоколадку сразу, — пояснила Мизинова.

Она отметила, что какао-бобы сами по себе обладают значительной пользой для организма. По словам диетолога, они содержат витамины, микроэлементы и немного клетчатки, а также способствуют выработке эндорфинов.

Какао-бобы сами по себе очень полезные. Помимо того, что они содержат витамины, микроэлементы и немного клетчатки, они еще повышают наши эндорфины за счет воздействия на вкусовые сосочки. Поэтому, все должно быть в разумных пределах. Если мы говорим про худеющих, то я всегда советую пить какао без сахара, заваривать его на молоке и таким образом получать всю пользу, — подытожила Мизинова.

