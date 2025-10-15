Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 18:08

Юрист объяснил, могут ли родители давать ребенку «порулить» машиной

Юрист Воропаев предупредил, что за обучение ребенка вождению грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям, которые дают своим детям «порулить» автомобилем, грозит административное наказание, предупредил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», в таком случае россиян могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. Кроме того, самим детям грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Родителю грозит штраф 30 тыс. рублей за передачу лицу, не имеющему прав на управление транспортным средством, по ст. 12.7, ч. 3, а ребенку — штраф от 5 до 15 тыс. рублей соответственно, — объяснил юрист.

Он добавил, что родителей также могут привлечь по статье о ненадлежащем воспитании детей. В таком случае размер штрафа составит от 100 до 500 рублей.

Ранее Воропаев предупреждал, что пренебрежение использованием ручного тормоза может обернуться для российских автомобилистов уголовным сроком до пяти лет тюрьмы. По словам правоведа, речь идет о ситуациях, когда не поставленный на ручник автомобиль может сдвинуться с места и подвергнуть опасности окружающих людей.

автомобили
машины
автомобилисты
водители
родители
дети
штрафы
юристы
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.