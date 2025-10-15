Юрист объяснил, могут ли родители давать ребенку «порулить» машиной Юрист Воропаев предупредил, что за обучение ребенка вождению грозит штраф

Родителям, которые дают своим детям «порулить» автомобилем, грозит административное наказание, предупредил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», в таком случае россиян могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. Кроме того, самим детям грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Родителю грозит штраф 30 тыс. рублей за передачу лицу, не имеющему прав на управление транспортным средством, по ст. 12.7, ч. 3, а ребенку — штраф от 5 до 15 тыс. рублей соответственно, — объяснил юрист.

Он добавил, что родителей также могут привлечь по статье о ненадлежащем воспитании детей. В таком случае размер штрафа составит от 100 до 500 рублей.

Ранее Воропаев предупреждал, что пренебрежение использованием ручного тормоза может обернуться для российских автомобилистов уголовным сроком до пяти лет тюрьмы. По словам правоведа, речь идет о ситуациях, когда не поставленный на ручник автомобиль может сдвинуться с места и подвергнуть опасности окружающих людей.