Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок

Приехать в столицу Татарстана на автомобиле — отличное решение для комфортного путешествия. Однако поиск места для машины может превратиться в настоящее испытание, особенно в центре города. Разбираемся, где можно оставить авто законно и без лишних затрат.

Чем отличаются платные парковки от бесплатных

Платные и бесплатные парковки в Казани имеют четкие различия. Платные зоны расположены в центральных районах города, где поток машин особенно велик. Они обозначены специальной дорожной разметкой синего цвета и знаками с буквой Р. Бесплатные парковки находятся на окраинах, в спальных районах и возле некоторых торговых центров.

Главное преимущество платных стоянок — гарантированное место в нужном районе. Вы платите за удобство и экономию времени, особенно если спешите на деловую встречу или в театр. Кроме того, на платных парковках действует контроль, что снижает риск эвакуации или штрафа за неправильную остановку.

Правила поведения на платных стоянках

На платных парковках Казани действуют простые правила: необходимо оплатить время стоянки через мобильное приложение «Парковки России», паркомат или СМС. Парковаться можно только в пределах размеченных мест. Важно помнить о максимальном времени стоянки — обычно оно ограничено тремя часами в одной зоне.

Зоны платных парковок

Платные парковки в Казани сосредоточены в центральных районах: улицы Баумана, Петербургская, Пушкина, Кремлевская, площадь Тукая. Зона А (самая дорогая) охватывает исторический центр, зона Б — прилегающие территории. Работают платные стоянки с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. В воскресенье и праздничные дни парковка бесплатная.

Платные и бесплатные парковки в Казани: инструкция по поиску локаций Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бесплатные варианты

Оставить машину бесплатно можно на окраинах города, в жилых кварталах за пределами центра. Возле Казанского кремля есть несколько бесплатных стоянок на расстоянии 10–15 минут пешком. Около аквапарка и крупных ТЦ работают бесплатные парковки для посетителей. Возле парка Тысячелетия также можно найти свободные места без оплаты.

Тарифы и льготы

Стоимость часа парковки в центре города составляет около 100 рублей, в зоне, удаленной от туристических популярных мест, — порядка 50 рублей. Льготами пользуются инвалиды, многодетные семьи и водители на электромобилях — для них парковка бесплатна при наличии специального разрешения.

Советы приезжим

Планируйте маршрут заранее и изучите карту платных и бесплатных парковок в Казани через приложение «Горпарковки». Приезжая в центр, закладывайте время на поиск места или оставляйте автомобиль на перехватывающей парковке у метро — оттуда легко добраться до любой точки города на общественном транспорте. Проверяйте знаки и разметку, чтобы избежать эвакуации.

