Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня

В Казани мужчина с ножом напал на жену бизнесмена, в Санкт-Петербурге юноша зарезал одноклассника, в Крыму брат убил сестру лезвием — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Киллер в каске напал на жену бизнесмена

В Казани неизвестный в каске напал на жену известного бизнесмена. 34-летняя Ирина Шевырева приехала на BMW X6, чтобы отвезти ребенка в школу. Когда женщина проводила дочь, поцеловала ее и собиралась вернуться к машине, к ней подошел мужчина в каске, приехавший к месту на электровелосипеде.

Девушка столкнулась с ним, когда обходила машину сзади, и злоумышленник тут же начал наносить ей удары ножом, целясь в шею и грудь.

Очевидцы преступления оказали пострадавшей первую помощь. В больницу она была доставлена в тяжелом состоянии.

В УМВД отметили, что пока опросить пострадавшую невозможно.

«С места происшествия он скрылся. Мы проводим оперативно-разыскные мероприятия. Из-за чего произошло, а также кто пострадавший и кто нападавший, мы пока, к сожалению, не знаем, потому что она в больнице — ее увезли до нас. И в связи с ранением шеи ее пока, к сожалению, не опросишь», — сообщили в главке.

Юноша убил друга и пытался покончить с собой

В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Ухты зарезал своего друга-земляка и попытался покончить с собой. По данным следствия, накануне вечером в экстренные службы поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что убил одноклассника, с которым вместе переехал в Северную столицу. Он четко указал адрес квартиры на Среднерогатской улице и даже продиктовал коды домофона.

Через несколько минут тот же юноша повторно связался со службами спасения, заявив, что попытался покончить с собой в своей квартире на Толубеевском проспекте.

Брат убил сестру бритвой

Фото: Shutterstock/FOTODOM Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Белогорского района Крыма зарезал парикмахерской бритвой родную сестру, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, 63-летний мужчина также попытался убить ее супруга, трижды выстрелив в него из травматического пистолета. Крымчанина отправили на принудительное лечение по решению суда.

«Судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла в Белогорске в ночь на 8 июня. Выживший муж убитой девушки покинул место преступления. Через некоторое время нападавшего удалось задержать. В ходе следствия эксперты выявили у него психическое расстройство.

