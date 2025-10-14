Российские ученые создали уникальный прибор для отечественных спутников В «Военмехе» разработали радиомаяк для спутников CubeSat

Специалисты Балтийского государственного технического университета «Военмех» завершили разработку нового радиомаяка для космических аппаратов, сообщили в пресс-службе вуза. Устройство предназначено для спутников формата CubeSat, а его запуск в космос запланирован на 2026 год.

Инженер центра управления полетами университета Даниил Кадочников отметил, что коллективу разработчиков удалось создать компактный и надежный прибор, адаптированный к работе в условиях открытого космоса. Он обеспечивает сбор научных данных и устойчивую связь со станциями приема сигналов, подчеркнул представитель вуза.

В настоящее время проводится интеграция полезной нагрузки с космическим аппаратом «Военмех (VM4)». После завершения этой процедуры спутник ожидает комплекс проверок, включая вибрационные и термовакуумные испытания, которые должны подтвердить его готовность к эксплуатации в экстремальных условиях.

Ранее спутник «Бион-М» № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил на борту успешно приземлился в Оренбургской области — Роскосмос опубликовал видео с места посадки. Этот полет стал первым в истории выведением биоспутника на солнечно-синхронную орбиту, что, по мнению ученых, обеспечит ценные данные для освоения космоса.