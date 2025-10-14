Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:51

Российские ученые создали уникальный прибор для отечественных спутников

В «Военмехе» разработали радиомаяк для спутников CubeSat

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Балтийского государственного технического университета «Военмех» завершили разработку нового радиомаяка для космических аппаратов, сообщили в пресс-службе вуза. Устройство предназначено для спутников формата CubeSat, а его запуск в космос запланирован на 2026 год.

Инженер центра управления полетами университета Даниил Кадочников отметил, что коллективу разработчиков удалось создать компактный и надежный прибор, адаптированный к работе в условиях открытого космоса. Он обеспечивает сбор научных данных и устойчивую связь со станциями приема сигналов, подчеркнул представитель вуза.

В настоящее время проводится интеграция полезной нагрузки с космическим аппаратом «Военмех (VM4)». После завершения этой процедуры спутник ожидает комплекс проверок, включая вибрационные и термовакуумные испытания, которые должны подтвердить его готовность к эксплуатации в экстремальных условиях.

Ранее спутник «Бион-М» № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил на борту успешно приземлился в Оренбургской области — Роскосмос опубликовал видео с места посадки. Этот полет стал первым в истории выведением биоспутника на солнечно-синхронную орбиту, что, по мнению ученых, обеспечит ценные данные для освоения космоса.

Россия
спутники
изобретения
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США
Брыльска и Вайкуле: кто из иностранных звезд СССР отвернулся от России
Момотов пожаловался на скромные доходы
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.