Роскосмос показал видео приземления уникального объекта

Видео с места приземления биологического спутника «Бион-М» № 2, населенного 75 мышами и 1,5 тысячами мух-дрозофил, показал Роскосмос в Telegram-канале. Космический объект совершил успешную посадку в Пономаревском районе Оренбургской области.

На видео запечатлено выжженное поле в оренбургских степях, посреди которого лежит сам спутник. На кадрах видно, что специалисты готовятся к вскрытию аппарата, в котором находятся животные.

Подобный аппарат был впервые в истории выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. Ученые уверены, что выполнение всех запланированных экспериментов принесет бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком.

До этого Роскосмос опубликовал видео из боксов с мышами, которые были отправлены на космическую орбиту на «Бионе-М». Аппарат должен был провести в космосе 30 суток. На борту аппарата находятся мыши, насекомые и растения, а также другие биологические объекты для изучения воздействия космической радиации на живые организмы