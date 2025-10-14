Мужчина зарезал сестру бритвой и попал на принудительное лечение Жителя Крыма отправили на принудительное лечение после убийства сестры

Житель Белогорского района Крыма зарезал парикмахерской бритвой родную сестру, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, 63-летний мужчина также попытался убить ее супруга, трижды выстрелив в него из травматического пистолета. Крымчанина отправили на принудительное лечение по решению суда.

Судом вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, — говорится в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла в Белогорске в ночь на 8 июня. Выживший муж убитой девушки покинул место преступления. Через некоторое время нападавшего удалось задержать. В ходе следствия эксперты выявили у него психическое расстройство.

