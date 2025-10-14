Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 21:49

На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блогер Александр Пистолетов отменил свой день рождения после того, как на мероприятие не было продано ни одного билета, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, звезда провокационных роликов организовал вечеринку на московской арт-площадке с билетами по 3,5 тыс. рублей, но не нашел покупателей.

Пистолетов планировал исполнить свои треки, пригласить других интернет-знаменитостей и устроить шоу с тортом, из которого должен был выпрыгнуть. Однако отсутствие спроса на билеты вынудило его отменить празднование 54-летия. В настоящее время, по данным источника, блогер подрабатывает ведущим и стриптизером на мероприятиях.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что попросит Следственный комитет России и Генпрокуратуру проверить концерт певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) в «Лужниках» 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой, отметив, что свидетелями разврата стали дети — концерт был заявлен как 12+. Мизулина также задалась вопросом, уместен ли такой концерт в период СВО, когда на фронте ежедневно гибнут люди.

