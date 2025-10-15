Премьер Италии пошутила об убийстве после замечания Эрдогана Мелони после замечания Эрдогана пошутила, что кого-нибудь убьет

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пошутила, что «кого-нибудь убьет», если ее заставят отказаться от сигарет. Таким образом она отреагировала на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посоветовал главе правительства бросить курить. По словам Мелони, которые приводит The Sun, отказ от вредной привычки для нее практически невозможен.

Если меня заставят отказаться от сигарет, я кого-нибудь убью, — пошутила итальянский премьер.

Ранее Эрдоган подшутил над внешностью Мелони. Политик заявил, что глава правительства «выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить». Шутку Эрдогана поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что желание турецкого коллеги невозможно исполнить.

До этого на Мелони подали в Международный уголовный суд иск по обвинению в возможном соучастии в геноциде в отношении населения сектора Газа. Аналогичные иски были также поданы против вице-премьера Антонио Таяни, генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани и министра обороны страны Гуидо Крозетто.