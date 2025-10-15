Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:45

Премьер Италии пошутила об убийстве после замечания Эрдогана

Мелони после замечания Эрдогана пошутила, что кого-нибудь убьет

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пошутила, что «кого-нибудь убьет», если ее заставят отказаться от сигарет. Таким образом она отреагировала на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посоветовал главе правительства бросить курить. По словам Мелони, которые приводит The Sun, отказ от вредной привычки для нее практически невозможен.

Если меня заставят отказаться от сигарет, я кого-нибудь убью, — пошутила итальянский премьер.

Ранее Эрдоган подшутил над внешностью Мелони. Политик заявил, что глава правительства «выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить». Шутку Эрдогана поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что желание турецкого коллеги невозможно исполнить.

До этого на Мелони подали в Международный уголовный суд иск по обвинению в возможном соучастии в геноциде в отношении населения сектора Газа. Аналогичные иски были также поданы против вице-премьера Антонио Таяни, генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани и министра обороны страны Гуидо Крозетто.

Италия
Джорджа Мелони
Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
сигареты
курение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.