15 октября 2025 в 11:17

В Госдуме предупредили, к каким последствиям приведет реформа утильсбора

Депутат Нилов: реформа утильсбора приведет к расширению рынка б/у автозапчастей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запланированная реформа утилизационного сбора на импортные легковые автомобили приведет к дальнейшему расширению рынка б/у запчастей, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Ярослав Нилов. Среди других возможных последствий старение автопарка и возникновение различных полулегальных производств.

Все это в конечном счете будет, во-первых, бить по карману наших потребителей. А во-вторых, обязательно будут пострадавшие, кто попал в безвыходную ситуацию. Ну и, конечно, это вопрос общей нашей безопасности, — предупредил Нилов.

Он добавил, что предыдущие корректировки правил расчета утильсбора не принесли особой пользы экономике. Парламентарий добавил, что, проводя подобные реформы, необходимо учитывать платежеспособность людей, общественную реакцию и привычки потребителей.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова изучает возможность отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на импортные автомобили. Первоначально изменения планировалось ввести с 1 ноября текущего года.

утильсбор
депутаты
машины
автомобилисты
