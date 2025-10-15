Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:37

В Москве парень пришел на пары вместо друга и был задержан Росгвардией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве молодой человек по электронному пропуску друга вошел на территорию Университета имени Н.Э. Баумана, чтобы посетить за приятеля пары, сообщила пресс-служба Росгвардии. В результате учебное заведение послало сигнал тревоги, прибывшие на место силовики задержали нарушителя.

Правоохранители выяснили, что для доступа на территорию университета студент передал приятелю доступ к своему QR-коду. В итоге вторгнувшегося в вуз друга доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве силовики задержали мужчину, преследовавшего студентку. Им оказался ее бывший возлюбленный, который более года не оставлял девушку в покое. В частности, он стоял около вуза с табличкой «Чего ты боишься? Наташа, не молчи».

До этого в Москве студент колледжа получил удар током при закрытии металлической двери в квартиру. Причиной этого стала утечка электричества в подъездном электрощитке. Отмечается, что молодой человек вышел из квартиры и стал закрывать дверь ключом. Когда он поворачивал ключ в замке, то почувствовал сильное напряжение. Студента с ожогами доставили в больницу.

