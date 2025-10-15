В Москве парень пришел на пары вместо друга и был задержан Росгвардией

В Москве молодой человек по электронному пропуску друга вошел на территорию Университета имени Н.Э. Баумана, чтобы посетить за приятеля пары, сообщила пресс-служба Росгвардии. В результате учебное заведение послало сигнал тревоги, прибывшие на место силовики задержали нарушителя.

Правоохранители выяснили, что для доступа на территорию университета студент передал приятелю доступ к своему QR-коду. В итоге вторгнувшегося в вуз друга доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

