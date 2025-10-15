Турэксперт назвал среднюю стоимость отдыха в Турции в новогодние праздники Турэксперт Арзуманов: поездка в Турцию на Новый год обойдется в 120 тысяч рублей

Отдых в Турции на новогодние праздники обойдется в 120–150 тысяч рублей на двоих, заявил НСН турэксперт Воскан Арзуманов. Он отметил, что стоимость такой поездки ниже, чем цены в пансионатах Московской области.

Зимой пятизвездочный отель уровня люкс будет по цене какого-нибудь недорого пансионата в Подмосковье. Такая поездка на двоих обойдется в те же самые 120–150 тысяч. А вы сможете пользоваться всеми саунами, спа, тренажерными залами и всем прочим. Не получится только покупаться, — отметил Арзуманов.

Он добавил, что туристический поток из России в Турцию не снижается ни зимой, ни летом. При этом основной сезон длится примерно до середины октября.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что средний чек на поездку в материковый Китай составляет 200−250 тысяч рублей. По его словам, после отмены визового режима спрос на полеты в КНР у граждан России вырос на 60%.