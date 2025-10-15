Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 16:51

Президент Сирии рассказал о действии прежних соглашений страны с Россией

Президент Сирии: республика уважает ранее заключенные с Россией соглашения

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Сирия уважает ранее заключенные с РФ соглашения, заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Дамаск намерен определить новый характер двусторонних отношений с Москвой. Аш-Шараа добавил, что Сирия и Россия связаны общими интересами, в частности, в энергетическом секторе.

Мы уважаем все ранее подписанные соглашения между Москвой и Дамаском, — сказал аш-Шараа.

Ранее Путин заявил, что рад видеть аш-Шараа в Москве. Отмечается, что это первая личная встреча политиков — раньше они только созванивались. Более 80 лет Москва поддерживает дипломатические связи с Дамаском, причем они были установлены в самые трудные для России и для Советского Союза времена — в 1944 году, подчеркнул президент.

До этого аш-Шараа поблагодарил российского лидера за прием и назвал этот визит серьезным. Он отметил, что Россию и Сирию действительно связывают исторические узы. По его словам, многими достижениями арабская страна обязана именно РФ.

Сирия
Ахмед аш-Шараа
Россия
Владимир Путин
договоренности
