Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов, сообщила газета Dawn. Перемирие вступило в силу 15 октября в 16:00 мск. Отмечается, что стороны приложат усилия для дипломатического разрешения противоречий.

Достигнуто временное соглашение о прекращении огня между правительством Пакистана и афганским «Талибаном» на следующие 48 часов, — говорится в сообщении.

Газета также отметила, что ВС Пакистана нанесли удар по ключевым объектам талибов в Кандагаре, в результате погибли несколько афганских военных. Кроме того, удары были нанесены и по Кабулу.

Ранее сообщалось, что не менее 12 гражданских лиц погибли и около 100 получили ранения в результате атак пакистанских военных на территорию Афганистана, которые продолжались с начала среды, 15 октября. В ходе вооруженных столкновений было взорвано сооружение пограничного перехода, известное как «Ворота дружбы».

До этого представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва призывает обе стороны проявить сдержанность и разрешить существующие разногласия дипломатическим путем. Она отметила, что Кабул и Исламабад по-разному интерпретируют как причины эскалации, так и характер произошедших вооруженных столкновений.